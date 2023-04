Piana, terra di campioni nello sport Dal ciclismo al calcio, al tiro a volo

La Piana terra di campioni nello sport. E’ curioso notare come siano stati davvero tanti gli atleti, soprattutto calciatori, nati e partiti in questo angolo di Lucchesia per fare fortuna. Cominciamo da Capannori. Il primo nome è quello di Albano Pera, specialità tiro a volo. Tre Europei vinti, tre bronzi mondiali, l’argento alle Olimpiadi di Atlanta 1996 nella specialità double trap. Poi CT della Nazionale. Straordinaria Michela Fanini, vincitrice di un Giro d’Italia di ciclismo femminile e molto altro avrebbe vinto se non fosse prematuramente scomparsa. Ma anche il football ha dato i suoi frutti. Federico Pisani è nato a Castelnuovo nel 1974, ma ha vissuto a Capannori per molto tempo, (c’è il progetto di intitolargli lo stadio), prima di spiccare il volo nel settore giovanile del Margine Coperta e successivamente approdare alla serie A con l’Atalanta. Attaccante di talento, perse la vita in un drammatico incidente stradale il 12 febbraio 1997.

Porcari non è da meno. Giovanni Toschi, classe 1945, partì dalla Lucchese, poi 43 gol tra serie A e B, con le maglie di Mantova (dove ha vinto un campionato cadetto),Torino, Cesena, Foggia, Novara. Giocò anche nel suo Porcari nei dilettanti. Più recenti le esperienze di Giorgio Bresciani, nella massima serie con la maglia del Torino con cui ha vinto un campionato di B grazie ai suoi 17 gol e disputato la finalissima di Coppa Uefa, persa dai granata con l’Ajax. Difensore di notevole caratura Silvano Benedetti, pure lui porcarese. Ha debuttato in serie A a San Siro con l’Ascoli che riuscì a battere il Milan, fu la prima partita da presidente dei rossoneri di Berlusconi.

Gli altopascesi in serie A sono stati tanti. Pietro Carmignani, portiere, scudettato con la Juventus, finì al Napoli nello scambio con Zoff, con i partenopei vinse una Coppa Italia. Antonio Matteoni, stopper, dalla Lucchese esordì nel 1976 in A con il Genoa. Sergio "Bobo" Gori, scomparso nei giorni scorsi, ha vinto due scudetti con l’Inter, uno con il Cagliari, quello mitico del 1970 (quando fu protagonista anche ai Mondiali messicani con l’Italia) e uno con la Juventus. Altopascese di adozione Tarcisio Burgnich: vinse tutto con l’Inter. Infine per Montecarlo Walter Riccomi quinto al Tour de France del 1975.

Massimo Stefanini