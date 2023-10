“Piacere notturno“ omaggio a D’Annunzio tra versi e musica

1“ConcertiAmo Lucca 2023“, il festival organizzato dall’Associazione Kalliope, Accademia della Voce Artistica, con la direzione artistica di Paola Massoni, nella casermetta del Baluardo Santa Croce sulle Mura urbane, approda con successo al suo quarto appuntamento: l’imperdibile “Piacere notturno“, stasera alle 21, omaggio a Gabriele d’Annunzio, nel 160° della sua nascita, con una serata tra i celebri versi del poeta e le romanze dei musicisti a lui contemporanei.

In scena un intimo e tormentato amore che ripercorre quello della Duse e del suo amato Gabriele, rivissuto in chiave lirica da Paola Massoni, attrice e autrice dello spettacolo, sceneggiatrice, soprano, compositrice e scrittrice, in collaborazione con Simon Domenico Migliorini, attore, sceneggiatore, regista, interprete di ruoli in televisione, radio, doppiaggio, ideatore del Laboratorio Arti Sceniche condotto dal maestro Giorgio Albertazzi e direttore artistico del Festival Internazionale Teatro romano di Volterra; al pianoforte il pianista, esperto in musica da camera, direttore d’orchestra e docente del Conservatorio di Adria,Stefano Adabbo.

Una serata a lume di candela, tra sospiri, desideri e incanti. L’ingresso è libero, le offerte volontarie saranno devolute in beneficenza all’Anffas di Lucca e ad altre associazioni onlus del territorio.