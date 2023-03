Piace l’idea di un ‘Piano-Serchio‘ “Più attenzione per il nostro fiume“

A seguito dell’intervento del professor Umberto Sereni – che dalle pagine del nostro giornale aveva lanciato una serie di proposte sulle questioni ambientali, in primis l’istituzione di un “Piano Serchio” – registriamo alcune considerazioni di Paolo Vannucchi, presidente dell’Associazione “Uniti per l’Oltreserchio”, nata dopo l’alluvione del Natale 2009. Una seria riflessione che, ancora una volta, pone la giusta attenzione nei confronti del fiume, in quanto risorsa, e dell’ambiente in generale.

Scrive il presidente: "Abbiamo letto con interesse l’intervento del prof Sereni e riteniamo utile un approfondimento sull’argomento; noi collaboriamo con il Consorzio 1 Toscana Nord per il controllo dei rii e del fiume e, avendo aderito all’iniziativa del Consorzio denominata “Salviamo le tartarughe marine”, ci occupiamo della raccolta dei rifiuti abbandonati nel fiume e nei fossi del nostro territorio; abbiamo più volte fatto richieste alle autorità competenti e ai politici – precisa Vannucchi – di prendere in considerazione le nostre richieste di intervento e manutenzione del fiume: il suo alveo ormai è stato invaso da una fitta vegetazione che ha colonizzato i grossi terrapieni che si sono formati negli anni e che, di piena in piena, si alzano e ingrossano sempre di più aumentando il pericolo di esondazioni".

Il rappresentante dell’associazione, afferma che "oggi nel Paese ci preoccupa la siccità, ma gli eventi alluvionali non sono scomparsi, anzi sono sempre più pericolosi; le nostre attenzioni non sono solo rivolte alla sicurezza idraulica ma anche alla valorizzazione del parco fluviale, e crediamo che nessuno dei giovani sappia dell’esistenza di sponde murate, di scale in laterizio che permettevano di accedere all’alveo, opere realizzate su progetto e direzione dal grande architetto Lorenzo Nottolini oggi inaccessibile in rari punti; chiediamo anche che il parco del fiume sia ampliato fino ai confini con Pisa rendendo la pista veramente ciclabile".

Infine, Vannucchi, sottolinea "il problema per l’Oltreserchio è la mancanza di fognature; l’amministrazione precedente – sottolinea – ha realizzato il tubone che arriva a Nozzano Castello, ma ora tutto sembra fermo".

Maurizio Guccione