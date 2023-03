Piace l’idea de "La Nazione" "Strada per Borzacchini? Una proposta interessante"

LUCCA Assessore Pisano, La Nazione ha lanciato l’idea di intitolare una strada o una piazza a Giorgio Marchetti, di cui nel 2024 ricorreranno i dieci anni dalla morte. Cosa ne pensa? "Mi sembra una proposta interessante, che potrebbe consentire di parlare anche del suo lavoro. Valorizzare il Borzacchini universale in un progetto culturale sarebbe stimolante". Facciamo un passo indietro. Quello delle intitolazioni alle strade e piazze del territorio, se vogliamo, rientra nella politica della giunta di voler prestare molta attenzione alla tradizione e alla memoria. Giusto? "Tradizione, storia ed esaltazione dei nostri illustri concittadini sono per noi un importante filo conduttore. Sulla scia di queste fondamentali matrici ci stiamo già muovendo per dare giusto lustro e ricordo ai nostri personaggi, sia quelli simbolo che a quelli ancora poco valorizzati nella memoria collettiva". Noi abbiamo lanciato la proposta Giorgio Marchetti. Ma ci sarebbero altri personaggi che avrebbero grande merito. "I lucchesi che si sono distinti per creatività e levatura morale sono veramente molti. Ad ognuno sarebbe opportuno dedicare un luogo o un momento di ricordo. Abbiamo per esempio avviato l’iter per ricordare con una targa l’esploratore Carlo Piaggia. Quanto ad altri ricordi, gli ultimi appunti riguardano Giovanni Battista Pittaluga pluridecorato tenente pilota e il maestro Antonio Possenti....