Piace il fascino della storia Historiae Fest, evento da ripetere

Historiae Fest, la ricostruzione della storia della città entusiasma grandi e piccini. La manifestazione voluta dall’amministrazione comunale per favorire la divulgazione della storia cittadina si è svolta nello scorso fine settimana, dopo che a maggio era stata rimandata a causa del maltempo, registrando numeri davvero importanti.

Tante le persone che hanno fatto visita alle diverse aree in cui era stato suddiviso l’evento: 20.000 gli accessi registrati tramite Qrcode solo per quanto riguarda il percorso didattico web. Conferenze e mostre tematiche nelle casermette hanno rappresentato altrettanti momenti di approfondimento di singoli temi e periodi della storia lucchese.

Il grande Orologio del tempo sulle mura urbane, con i nove baluardi che hanno ospitato accampamenti e figuranti, hanno consentito a cittadini e visitatori, famiglie anche con bambini piccoli, di immergersi fisicamente nella storia di Lucca dalle origini al periodo fra le due guerre, passando dal Ducato longobardo, Carlo Magno e Matilde di Canossa, il Comune e Castruccio, Napoleone e il Congresso di Vienna e l’Unità d’Italia. Infine lo spazio eventi e spettacoli ha dato vita a danze, duelli, performance di bandiere e combattimenti medioevali, con grande partecipazione di pubblico.

"Abbiamo voluto questa manifestazione – dichiara il sindaco Mario Pardini – come momento di divulgazione adatto a tutti, ma rivolto soprattutto ai lucchesi perché in grado di restituire le nostre tradizioni e la nostra storia, anche remota. Aver visto intere famiglie, anche con bambini piccoli, sugli spalti a seguire i duelli a cavallo o la giostra, sui baluardi nelle diverse postazioni e alle mostre, è segno della bontà dell’iniziativa, che torneremo a proporre perché vogliamo che diventi un appuntamento fisso dell’offerta culturale della città. Voglio quindi congratularmi con l’organizzazione, partendo alle associazioni di rievocazione storica, fino all’assessorato alla cultura, allo sportello eventi del Comune di Lucca e al consigliere incaricato alle tradizioni storiche Lorenzo Del Barga, per il grande successo di questa prima edizione dell’evento".