Photolux, il 25 apre la mostra. Anche due incontri sull’attualità

Conto alla rovescia per Photolux Festival: tra una settimana, il 25 novembre, infatti, arriva in città il World Press Photo 2023, la mostra che raccoglie gli scatti che hanno saputo raccontare al meglio gli eventi del 2022. L’esposizione, portata a Lucca da Photolux, resterà aperta a Palazzo Ducale fino al 17 dicembre. La mostra sarà visitabile dal lunedì al giovedì, dalle 15 alle 18.30 e dal venerdì alla domenica, dalle 10 alle 18.30. Ogni sabato e domenica alle 11.30 e alle 16.30 è possibile partecipare alle visite guidate.

Come sempre, ad arricchire il programma, due occasioni di confronto a ingresso libero, aperte a tutti. Si comincia sabato 25 novembre, alle 10.30 nell’Auditorium della biblioteca Agorà, con “I wanna be an influencer”. Nicola Tanzini, autore del volume, dialoga con la curatrice Benedetta Donato e il giornalista Lombardo, indagando come il mondo degli influencer abbia e stia cambiando le geografie dei luoghi. In particolare, la riflessione si sofferma su uno degli aspetti caratterizzanti del turismo ai tempi di Instagram: mete già famose o del tutto sconosciute diventano destinazioni popolari.

Sabato 2 dicembre, sempre alle 10.30 all’Agorà, si parla ancora di attualità, di fotogiornalismo e di approcci narrativi. Enrico Ratto, autore e fotografo, e Chiara Ruberti, co-direttore artistico di Photolux, presenteranno “Visual Journalism. Conflitti, identità, impegno”. Nel suo libro, Ratto raccoglie le esperienze dei fotografi che negli ultimi anni hanno raccontato i fatti del mondo: guerra, cambiamento climatico, affermazione dell’identità, battaglie per la libertà individuale, migrazioni. Incontri organizzati in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti della Toscana. Photolux Festival è organizzato con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (main partner), di Provincia e Comune di Lucca.