Photolux, finestra aperta sul mondo. A braccetto con World Press Photo

Sono foto che parlano. Che urlano dal mondo, mostrando gli effetti dell’emergenza climatica, della guerra, delle libertà mancate. Tutto questo e molto di più è Photolux Festival che porta a Lucca il World Press Photo, la finestra sul mondo del fotogiornalismo che racconta, attraverso gli scatti, gli eventi del 2022 e la società che cambia. La mostra resta visitabile a Palazzo Ducale da oggi fino al 17 dicembre. Il premio foto dell’anno è stato assegnato a Evgeniy Maloletka che con la sua foto ha raccontato l’assedio a Mariupol e gli orrori della guerra in Ucraina: una giovane donna incinta sulla barella, fuori dall’ospedale ostetrico, viene portata via dopo un attacco della milizia russa. A presentare la mostra sono stati i direttori artistici, Enrico Stefanelli e Chiara Ruberti, il vicepresidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Raffaele Domenici, l’assessore al turismo del Comune di Lucca, Remo Santini, il dirigente del settore cultura per la Provincia di Lucca, Paolo Benedetti. E ancora: Nicola Tanzini, intarget, e Marianna Rettore Baptista, membro dell’exhibition team di World Press Photo.

Le foto vincitrici sono state selezionate tra oltre 60 mila scatti, proposti da più di 3700 fotografi provenienti da 127 Paesi. Due i vincitori italiani che saranno in mostra: Alessandro Cinque con Alpaqueros, progetto che racconta la comunità peruviana di allevatori di Alpaca e le difficoltà che attraversa a causa della crisi climatica e Simone Tramonte con Net-Zero Transition, progetto sulle energie rinnovabili, nuove tecnologie per la produzione alimentare ed economia circolare per ridurre le emissioni di gas serra.

In più due occasioni di confronto e approfondimento proposte da Photolux. Si inizia stamani alle 10.30 nell’Auditorium della biblioteca Agorà, con “I wanna be an influencer”. Nicola Tanzini, autore del volume, dialoga con la curatrice Benedetta Donato e il giornalista Lombardo, indagando come il mondo degli influencer abbia e stia cambiando le geografie dei luoghi. Sabato 2 dicembre, sempre alle 10.30 all’Agorà, si parla ancora di attualità, di fotogiornalismo e di approcci narrativi. Enrico Ratto, autore e fotografo, e Chiara Ruberti, co-direttore artistico di Photolux, presenteranno “Visual Journalism. Conflitti, identità, impegno”. Nel suo libro, Ratto raccoglie le esperienze dei fotografi che negli ultimi anni hanno raccontato i fatti del mondo.

L.S.