Photolux, bel bilancio “Numeri da pre-Covid anche per i tour guidati“

Chiude nel segno del successo la mostra dedicata agli scatti del World Presso Photo, promossa da Photolux festival nelle sale Ademollo e Staffieri del Palazzo Ducale. “Siamo felici e soddisfatti - commentano i direttori artistici Chiara Ruberti ed Enrico Stefanelli - per la bella affluenza di pubblico che abbiamo registrato: abbiamo raggiunto e superato i numeri del 2019, a testimonianza che un’occasione di cultura e approfondimento del genere riscuote sempre successo. Da segnalare, in particolare, la grande attenzione che le scuole, in particolare medie e superiori, hanno dedicato alla mostra, coinvolgendo studenti e insegnanti che hanno approfittato degli scatti esposti per riflettere sul mondo, sui cambiamenti, sulle sfide del domani. Un’occasione di riflessione che si è ripetuta ogni weekend grazie alle visite guidate gratuite che hanno suscitato un grande entusiasmo nei visitatori registrato sempre un numero importante di presenze”. “Questa edizione è stata resa possibile grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio, della Provincia, del Comune di Lucca, in particolare dell’Ufficio Cultura e dell’assessore Remo Santini, degli sponsor Intarget e Pictet Italia, ai quali vanno i nostri ringraziamenti”.