Photolux a Arles come unico festival di fotografia

LUCCA

Photolux Festival di Lucca, la Biennale Internazionale di Fotografia, diretta da Enrico Stefanelli, torna da protagonista a Les Rencontres International de la Photographie di Arles (Francia), l’appuntamento più importante riconosciuto a livello mondiale. E lo fa da unico festival italiano presente nella prestigiosa rassegna francese, consolidando così un rapporto che va avanti da anni. I Rencontres si tengono nella cittadina della Provenza dal 1° al 29 settembre: e anche quest’anno, tra gli altri protagonisti di altissimo livello, c’è Photolux Festival. Sarà Enrico Stefanelli, co-direttore artistico, a curare uno speciale spazio espositivo che porterà in Francia un po’ di Lucca e un po’ di Italia.

“Siamo orgogliosi - commenta Stefanelli - di partecipare nuovamente ai Rencontres e di farlo nell’anno della Biennale di Photolux, che tornerà a Lucca, nella forma completa, il prossimo novembre. Anche quest’anno, come negli anni scorsi, parteciperò anche in qualità di esperto, impegnandomi nelle portfolio review, consigliando e confrontandomi con grandi fotografi e appassionati alle prime esperienze. La partecipazione a eventi di questo genere rinforza il ruolo di Photolux non solo a livello nazionale, ma soprattutto a livello internazionale: veniamo, infatti, riconosciuti come un interlocutore capace di generare cultura e conoscenza”. Info www..photoluxfestival.it.