Petrini esce allo scoperto: "Sono stato trattato male. Questo non lo meritavo"

Matteo Petrini, il capogruppo di FdI al Comune di Capannori in predicato da tanto tempo per la candidatura a sindaco per il centrodestra, è amareggiato. La candidatura, non lo nasconde, era un desiderio ambito. Il suo nome era già iniziato a circolare lo scorso mese di settembre. Ma oggi quell’entusiasmo, quel sogno, un po’ si sono infranti. La possibilità della sua investitura, sembra pendere nettamente per il no. "Ero pronto – racconta Matteo Petrini – il partito aveva indicato la mia candidatura con largo anticipo; mi ritenevo a disposizione di tutti, con l’obiettivo dell’impegno, della serietà, del duro lavoro da perseguire; siamo a marzo, tre mesi ci separano dalle elezioni amministrative, e ancora i partiti rimandano la scelta: a questo punto ne faccio una questione sia di metodo che di merito".

Sembra di parlare con una persona fiaccata, anche se in politica, chiusure e aperture sono all’ordine del giorno. Chi scrive gli ricorda che anche la candidatura di Pardini a Lucca avvenne

con tempi stretti rispetto all’appuntamento elettorale: "Non possiamo fare raffronti – risponde – a Lucca era una situazione completamente diversa da quella di Capannori. Iio non sono impressionato per i fondi che occorrono per la campagna elettorale e nemmeno – prosegue l’esponente di Fd’I – per un eventuale rischio di non affermarmi: la politica è passione ma ho vissuto questa estenuante attesa con imbarazzo: sono stato trattato male e questo pesa, pesa molto, non credo di essermelo meritato".

Insomma, a sentirlo parlare, Petrini su 10 probabilità di accettare la candidatura (se e quando richiestogli), 8 di queste sarebbero appannaggio del no. Il rimpallo tra vertice provinciale e regionale dei tre partiti, è la dimostrazione plastica che sul suo nome, almeno qualche perplessità c’è stata. E se l’indugio non è arrivato dal suo partito, allora probabilmente occorre capire perché tanta incertezza.

Da ambienti locali della Lega, serpeggia ottimismo: "Tre mesi per la campagna elettorale sono sufficienti, basta crederci". Non sappiamo se anche questo fine settimana sarà quello buono per comunicare il nome del candidato. Una cosa è certa: Petrini, presto, convocherà una conferenza stampa per dire la sua; saranno i motivi del sì o del no ma, almeno la sua, sarà una risposta chiara.

Maurizio Guccione