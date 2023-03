Petri va a Cascina Serve nuova nomina

Il Comune di Porcari dovrà scegliere un nuovo segretario comunale. Il dottor Marco Petri infatti, che era a scavalco, come si dice in gergo tecnico, con Pescaglia (prestando servizio tre giorni a settimana per entrambi gli Enti), ha accettato l’offerta del Comune di Cascina, di altro livello, 46mila abitanti. Una promozione, sotto l’aspetto professionale. Per Petri, l’arrivo nel Comune pisano rappresenta un salto notevole, un incarico di prestigio. Non poteva dire di no. Sull’altro fronte, gli auguri del sindaco Fornaciari: "Occasione irrinunciabile e lo capisco, gli auguro il classico in bocca al lupo. L’incarico a Cascina parte il 6 marzo, ma ogni tanto il dottor Petri ci darà una mano, nel tempo che intercorrerà con l’arrivo del suo sostituto". Il nuovo segretario verrà scelto nell’apposito albo e sarà il sindaco a decidere e a provvedere alla nomina.

Ma. Ste.