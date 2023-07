Petizione contro gli assi viari I cittadini raccolgono firme "No alla cementificazione"

La petizione contro gli assi viari, come già annunciato dai comitati e dai cittadini, è partita. Ieri conferenza stampa e martedì a S.Anna a Lucca definizione dell’iniziativa al Forum ambientale. "Diciamo no alla cemtificazione e al consumo di nuovo suolo". Questo lo slogan scelto. "Chiediamo al Ministero delle infrastrutture, alla Regione Toscana, alla Provincia e ai Comuni di Lucca e Capannori, di bloccare immediatamente il progetto dell’Asse NordSud e di aprire un confronto con il Forum per la tutela ambiente e salute dei cittadini, con i cittadini e le istituzioni per condividere un nuovo progetto di mobilità che guardi al futuro. Uno sviluppo urbanistico disordinato - si legge in una nota - ha già consumato ed impermeabilizzato parti consistenti del nostro territorio alterando gli equilibri idrogeologici e compromettendo la qualità dell’aria che respiriamo".

"La Piana di Lucca è la nostra casa comune, è una grande conca in cui ristagnano polveri sottili e sostanze gassose inquinanti che formano una cappa pericolosa per la nostra salute. Di fronte ai continui sforamenti dei limiti di legge, della concentrazione di polveri sottili gli amministratori pubblici non producono niente di concreto per ridurre le emissioni, anzi, pretendono, contro ogni buon senso, di realizzare questa inutile opera, che spezzerà in due la Piana - aggiunge la nota - . Noi cittadini e cittadine, ci opponiamo senza se e senza ma, alla sciagurata ipotesi di realizzare un “progetto Tangenziale est di Lucca, primo stralcio funzionale“, che non è affatto un’opera di interesse nazionale perché è ormai rimasta solo una strada extraurbana costosissima (173 milioni di euro) per un tracciato di 5 km di catrame e cemento fatto di viadotti alti fino a 10 metri e terrapieni di 5 metri che passerà tra le case e le corti".

"La nostra opposizione - chiosa il documento - contro questa opera, sarà ferma e determinata perché viola apertamente i nostri principi costituzionali, l’art. 9 e 41 secondo cui la Repubblica deve tutelare l’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell’interesse delle future generazioni. Esistono alternative moderne e sostenibili, tranvie e metropolitane di superficie e per i privati car sharing e molto altro".

Ma. Ste.