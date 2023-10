Strada a Pertini, petizione popolare. Ora c’è anche la raccolta firme online

Lucca, 20 ottobre 2023 – “Noi non ci arrendiamo, anche a Lucca una strada dedicata a Sandro Pertini”. E’ il titolo della petizione popolare, lanciata sul portale online “Change.org”: è aperta alla sottoscrizione di tutti i cittadini ed è indirizzata al sindaco di Lucca Mario Pardini, protagonista con la sua amministrazione comunale del diniego alla proposta che era stata avanzata nel Consiglio comunale della Città.

“La maggioranza di destra del Consiglio comunale di Lucca ha bocciato, col voto contrario pure del sindaco Mario Pardini, la mozione per intitolare una strada o una piazza alla memoria del presidente della Repubblica Sandro Pertini - si legge nella petizione - La proposta era stata avanzata dal consigliere comunale Daniele Bianucci, ed era stata lanciata da un’iniziativa pubblica costruita con ANPI, Fondazione Rosselli, Fondazione di studi storici Turati e associazione Salvemini. La discussione nel Consiglio comunale di Lucca è stata caratterizzata dalle urla dell’assessore di Casapound Fabio Barsanti (che fa parte della maggioranza che governa la Città) per impedire ai consiglieri di parlare e dalle grida - un momento prima del voto - del motto fascista “A noi!” da parte del capogruppo di Fratelli d’Italia Lido Fava.

Tutto questo perché “no, a Lucca una strada ad uno che è stato partigiano non la si può proprio dedicare”. Sandro Pertini è stato il presidente della Repubblica più amato dagli italiani, ha rappresentato a pieno il senso dell’unità nazionale e della democrazia richiamato dalla Costituzione, e chi boccia l’idea di prevedere un ricordo alla sua memoria si tira fuori dalla storia condivisa della nostra nazione”.

“Con la petizione, al sindaco Pardini chiediamo di smarcarsi finalmente dall’estrema destra, assieme a cui governa Lucca“ sottolinea il consigliere comunale Daniele Bianucci. “L’assessore di Casapound Fabio Barsanti è infatti stato quello che ha dettato la linea per opporsi alla mozione consiliare per Pertini - conclude -; ed è anche lo stesso che da consigliere comunale di opposizione non votò la cittadinanza onoraria a Liliana Segre e che non ha mai preso parte ad una celebrazione per le giornate della memoria e per il 25 aprile. Davvero è per questo che Lucca vuole costruirsi un’immagine e una risonanza a livello nazionale?”.