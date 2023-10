"Pertini? Fu cassato dal Pd". Il sindaco Pardini al contrattacco mostra le delibere revocate

Tambellini, Reggiannini, Lemucchi, Favati, Pellegrini Masini, Pierotti, Sichi, Tomei, (in panchina, anzi assente, Vietina): ecco la formazione della giunta di centrosinistra allora in carica che nel 2012 (era l’11 di settembre) cassò l’idea di 70 nuove intitolazioni di trade cittadine a personaggi illustri, tra cui quella dedicata all’ex presidente Sandro Pertini.

E’ questa la novità di giornata che il sindaco Mario Pardini, dopo giorni di polemiche al calor bianco, ha rivelato nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato tutta la giunta e i consiglieri di maggioranza. Come si ricorderà, da giorni, anche e soprattutto sulla stampa nazionale, Lucca è finita agli onori, si fa per dire, della cronaca come la città che ha "rifiutato" l’intitolazione di una strada allo scomparso Capo dello Stato, dopo che una mozione del centrosinistra era stata respinta in consiglio comunale.

Pardini, duro come forse mai, per il clamore della vicenda e per gli insulti e auguri di morte che gli sono pervenuti, ha contestualmente annunciato che il nome di Pertini, e tutti gli altri cassati nel 2012, sono stati riportati in commissione Toponomastica per riprendere l’iter.

La storia della strada intitolata all’ex presidente inizia in realtà nel 2009 quando sotto la giunta Favilla di centrodestra viene deciso di intitolargli una strada a Santa Maria del Giudice. In lista, tra gli altri, Saragat, Craxi, La Malfa, Berlinguer, d’Annunzio. Nei tre anni successivi, però, solo via degli Alpini trova modo di decollare e così quando si insedia la nuova amministrazione Tambellini, tra i primi provvedimenti, c’è proprio quello di revocare quella delibera rinviando a nuova commissione Viari stabilendo nuovi criteri. Passano gli anni. Addirittura dieci. Ma di una via a Pertini e agli altri non c’è traccia.

"Evidentemente non era una priorità – sottolinea il sindaco Pardini – nonostante nel frattempo rotatorie e strade siano state abbondantemente assegnate a altri personaggi. Dalle indagini interne – spiega– risulta quindi che se ancora nel 2023 non esiste una via dedicata a Sandro Pertini la responsabilità politica è quindi del centrosinistra a guida Pd, che prima l’ha cancellata, poi per dieci anni di governo ha dimenticato Pertini in un cassetto, (nonostante un’attività toponomastica intensa, che si è protratta fino all’ultimo giorno di mandato) e successivamente la vicenda è stata riportata su tutte le cronache nazionali".

Per Pardini è la prova lampante della strumentalità della richiesta depositata dalla minoranza. "Il fatto che la stessa compagine politica che ha cancellato la via al presidente Pertini – aggiunge – l’abbia poi richiesta in consiglio certifica la natura strumentale della mozione del centrosinistra, che ha esposto la città al sensazionalismo mediatico della stampa generalista". Poi la conferma che quella strada si farà, come le altre previste dall’amministrazione Favilla: già venerdì prossimo si terrà la prima riunione operativa. L’amarezza, però, è tanta per Pardini.

"Quello che la scorsa settimana ha portato avanti l’opposizione non era un percorso condiviso – conclude – a quel punto, il voto contrario da parte nostra non mi sarei aspettato creasse un clamore del genere visto che sotto Tambellini era stata respinta l’intitolazione di una strada a Falcone e Borsellino e non vennero certo i media nazionali. Stavolta invece è andata diversamente e ho letto molte cose non vere, cito, per esempio, L’Espresso".

"C’è un clima d’odio dal giorno del ballottaggio, ma noi siamo stati votati e stiamo lavorando pensando agli interessi della cittadinanza. Pertini è stato usato come una clava, ma questi documenti mettono una pietra tombale sulla vicenda. Vorrei che si parlasse dei disastri lasciati in eredità da questi: penso ai campi sportivi, alla vendita di alcune partecipate, alle rsa, al tubone. Il tutto mentre Lucca dà vita al gattile, ai cantonieri delle frazioni, torna tappa del Giro d’Italia, ospita attori internazionali. Sono sceso in politica ma non mi sarei atteso tutto questo che ho letto sui profili di Lucca Futura e di Lucca è un grande noi (liste di centrosinistra, ndr) con attacchi personali. Errori nostri? Certo che ce ne sono stati, a partire da me che dovevo parlare la sera del consiglio dove sono volati insulti a ripetizione da parte dell’opposizione. Lo stesso Fava, che ha avuto una battuta infelice, ha risposto agli insulti. Queste cose ci rendono però ancora più forti...".

Fabrizio Vincenti