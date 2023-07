Perseguitava e minacciava familiari Arrestato un uomo di 79 anni

Incensurato. Insospettabile. Eppure in grado di attivare atti persecutori nei confronti di alcuni parenti, terrorizzandoli. Ma era anche passato alle maniere forti, poiché aveva picchiato la sorella e la donna, che tentava di sottrarsi alle violenze, era stata inseguita dal fratello brandendo pericolosamente un coltello da cucina mentre fuggiva insieme al marito. Scene che sicuramente sono state vissute con angoscia dalle vittime. Arrestato dai carabinieri mercoledì sera a Lammari, una delle più popolose frazioni di Capannori, un pensionato di 79 anni, in ottemperanza ad una ordinanza di misura cautelare dei domiciliari disposta dal GIP del Tribunale di Lucca su richiesta della Procura della Repubblica. Il provvedimento ipotizza il reato di atti persecutori, che sarebbero stati commessi dall’uomo nei confronti della sorella e del cognato in diverse circostanze.

Secondo una ricostruzione dell’accaduto da parte dei militari dell’Arma l’anziano, sin dal mese di giugno dell’anno scorso, avrebbe aggredito in più circostanze i propri familiari che vivono in una abitazione attigua alla sua, quindi molto vicina, colpendoli con schiaffi e spintoni, talvolta in modo particolarmente violento. L’ultimo episodio vessatorio nei confronti dei parenti il settantanovenne lo avrebbe posto in essere meno di un mese fa, lo scorso 25 giugno quando, al culmine dell’ennesimo litigio e relativa aggressione, dopo avere preso a schiaffi la sorella: tra l’altro la donna ha lamentato la formazione di lividi e di ematomi. Sorella che era stata inseguita con il marito dal fratello il quale brandiva un coltello.

Una vita all’insegna della paura. All’apice del diverbio la situazione avrebbe potuto degenerare e sfociare in qualcosa di più grave. Anche per questo, l’aggressore, dopo le formalità di rito, è stato accompagnato presso l’abitazione di residenza dove rimarrà in regime di arresti domiciliari. Non è la prima volta che simili episodi si verificano nella Piana e nelle ultime settimane in particolare, con l’esplodere del caldo torrido, l’intervento delle forze dell’ordine chiamate a sedare liti e contrasti è più che raddoppiato. A parte i casi più gravi, come quello della fattispecie appena descritta, spesso è sufficiente calmare i protagonisti per riportare la serenità. In altre circostanze invece, servono provvedimenti concreti.

Massimo Stefanini