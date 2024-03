“Permessi Rosa“. Da lunedì si potrà fare domanda

Da lunedì sarà possibile fare domanda. L’amministrazione comunale regolamenta il rilascio dei Permessi Rosa per consentire la sosta negli spazi riservati, individuabili grazie all’apposita segnaletica, alle donne in stato di gravidanza e ai genitori con bambini di età non superiore ai 2 anni. La giunta ha approvato il disciplinare per il rilascio dei permessi. Il “Permesso rosa“ è gratuito e verrà rilasciato dalla polizia municipale, a seguito della richiesta inoltrata dagli aventi diritto mediante la modulistica disponibile sul sito istituzionale del Comune di Capannori nella sezione ‘Polizia Municipale’ e presso il Comando della Municipale in piazza Aldo Moro. La domanda potrà essere consegnata a mano al comando della polizia municipale o inviata a mezzo Pec all’indirizzo [email protected].

"I “parcheggi rosa“ costituiscono un grande contributo sociale per le donne in stato di gravidanza e i genitori con bambini piccoli, consentendo loro di vivere con meno stress la ricerca di un parcheggio in prossimità di strutture e servizi, laddove è difficoltoso reperire un posto per l’auto - spiega l’assessore alle Pari opportunità, Serena Frediani - . Con l’emissione degli appositi contrassegni andiamo a regolamentare l’utilizzo di queste speciali aree di sosta per garantire una migliore fruizione da parte di coloro che ne hanno diritto. E’ nostra intenzione, per aumentare il sostegno alla neo-genitorialità, istituire nuovi ‘stalli rosa’ sul territorio, nelle vicinanze di enti pubblici e strutture dove è necessario rivolgersi per usufruire di servizi essenziali e prossimamente indicheremo la loro ubicazione".

Ma. Ste.