Percosse e minacce alla compagna Denunciato un quarantenne

Di nuovo una brutta storia di violenza di genere, con un’altra donna vittima di intimidazioni e micacce, oltre che di violenza fisica da parte dell’ex compagno.

È stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Coreglia Antelminelli un marocchino 40enne, disoccupato, che vive in un piccolo centro della Mediavallle, per molestie, percosse e diffusione di video a contenuto sessuale.

L’uomo è accusato di atti persecutori e di diffusione di immagini private.

A fare le spese della sua condotta sarebbe stata l’ex compagna, una donna italiana 50enne, che da gennaio avrebbe subito reiterate minacce e molestie, tanto da essere spesso pedinata durante il giorno.

La donna è stata anche costretta per timore del suo ex, a modificare le proprie abitudini di vita in modo da non dare riferimenti al suo presunto persecutore, vivendo nell’ombra, per paura di gesti folli .

Purtroppo, nonostante i tentativi della donna, non è riuscita a scappare dalla violenza dell’uomo.

Le indagini dei Carabinieri hanno fatto emergere anche un ultimo e più grave episodio avvenuto a fine maggio.

La vittima sarebbe stata rintracciata dall’ex compagno nel Pistoiese, dove era andata per allontanarsi proprio dall’uomo, e qui percossa alla presenza della comune figlia minore, riportando una ferita al labbro per la quale all’epoca non aveva deciso di ricorrere a cure mediche, forse per paura.

Un altro e altrettanto grave episodio emerso nella vicenda riguarderebbe la

diffusione da parte dell’uomo di un video ad esplicito contenuto sessuale che riguardava la coppia e che avrebbe inviato, senza il consenso della ex compagna, ad alcuni suoi amici.

Un insieme di cattiverie e brutalità che uniscono violenza, revenge porn e miancce. Aveva costretto l’ex compagna, e la figlia, ad una vita di timore e di fuga, obbligate a nascondersi, a cambiare vita e città, ma non riuscendo comunque a tenere lontana la sua follia.

Per l’insieme di tali condotte, dopo il deferimento alla Procura di Lucca, l’uomo si è visto notificare un provvedimento di divieto ad avvicinarsi alla ex compagna.

La vittima è stata affidata ad un centro antiviolenza.

