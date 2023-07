Percorso “Dopo di Noi“ Una nuova casa a Maggiano

Una nuova casa persone con disabilità, che formeranno la loro famiglia con il supporto di operatori e potranno vivere la propria vita in autonomia dalla famiglia di origine. Si tratta del percorso denominato “Dopo di noi”, ossia il progetto di vita delle persone con disabilità quando viene meno il supporto dei genitori.

Con le attenzioni e le premure di operatori dedicati della cooperativa “La Mano Amica”, quattro persone inizieranno questa nuova esperienza di autonomia abitativa, sperimentata ed elaborata in questi anni grazie ai progetti del “Dopo di noi” finanziati dalla Regione Toscana nella cornice della legge 112 del 2016.

La casa è stata messa a disposizione dall’Azienda Usl Toscana nord ovest grazie all’ultimo piano attuativo della più ampia progettualità regionale, attiva nella Zona Distretto Piana di Lucca dal 2017. L’inaugurazione è per mercoledì 2 agosto, alle 17.30, in località Maggiano, in una zona di campagna ma in prossimità di servizi e attività commerciali primarie ed è conosciuta come la “Casa dei tigli”. Ha infatti uno spazio esterno davvero invidiabile, oltre a 4 camere, un salotto, una cucina, 3 bagni. Sono i grandi tigli presenti nel giardino a dare il nome alla residenza.

La nuova casa sarà dunque abitata da quattro persone che hanno effettuato un lungo percorso di distacco dalla famiglia e quindi di autonomia, con attività di durata progressivamente crescente, raggiungendo così la consapevolezza e la capacità di avere una propria vita e anche una nuova famiglia. Possono così coltivare i propri interessi, la propria occupazione, sempre con il supporto necessario fornito nel caso specifico dalla cooperativa “La mano amica”, con il sostegno economico della Zona Distretto Piana di Lucca e con la piena collaborazione tra Asl Toscana nord ovest, Amministrazioni comunali ed enti del terzo settore.

Nel marzo 2022 era stato aperto un appartamento in Via Fratelli Rosselli a S.Anna (Lucca), in cui vivono quattro persone con il supporto degli operatori dell’associazione ANFFAS.