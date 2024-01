Percorso a ostacoli nel Campo di Marte “Passaggio o acquitrino?“ I cittadini che devono raggiungere il Campo di Marte da via dell'Ospedale devono superare un varco creato da una rete, segnalando un marciapiede fangoso in caso di pioggia. Un lettore suggerisce di spostare il varco per consentire l'utilizzo del camminamento sull'asfalto.