"Perché quel tratto di strada non è ancora stato riaperto?"

La domanda arriva dall’associazione Impegno Civico che, "in merito al rifacimento del marciapiedi in via Gramsci, di fronte alla gradinata dello stadio, che si è protratto per mesi - si legge in una nota - , si domanda e chiede il perché dopo oltre un mese dalla fine dei lavori, nel tratto tra la circonvallazione e via Grandi, non sia stato ancora riaperto. Ci auguriamo che ciò non dipenda dalla volontà di fare un’unica inaugurazione (completamento tratto da via Grandi a via Pelliccia) con tanto di fascia tricolore, tant’è che da oltre un mese i

cittadini e gli studenti che frequentano l’Istituto Civitali sono costretti a passare lungo la strada con rischio per la propria incolumità. Invitiamo l’amministrazione ad aprire quel tratto di marciapiedi con la massima urgenza al fine di non dover piangere per un eventuale incidente che coinvolga un utente debole della strada".