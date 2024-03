"Perché i prestiti per le opere se i soldi dovrebbero esserci?"

"Curiosando fra le spese fatte dall’Amministrazione – scrive il Comitato “Vivere il centro storico“ – ci siamo accorti che con la Determinazione n. 829 del 21/04/2023 è stato approvato e finanziato un accordo quadro composto da due lotti per lavori di adeguamento pavimentazioni stradali e segnaletica per 1,5 milioni di euro. Fin qui tutto regolare. Quello che ci ha sorpreso è che con la Determinazione n. 1309 del 14/06/2023 il Comune si è attivato per contrarre un prestito ordinario di 1,5 milioni per pagare le opere previste. Però, se non ci sbagliamo, i soldi ci dovrebbero essere. In due anni abbiamo assistito all’ esaurimento del ’tesoretto’ lasciato dalla precedente amministrazione, al varo di nuove tasse come quella sui passi carrabili, all’aumento del canone di suolo pubblico. Siamo certi che spendere 1,4 milioni l’anno di soldi dei cittadini per gli eventi sia cosa buona e giusta?".