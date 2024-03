Perché ci vuole “Talento“. Al Giglio per i giovani

La data è quella di venerdì 8 marzo (ore 18.30) al Teatro del Giglio quando andrà in scena Talento di

Aline Nari, dedicato ai giovani spettatori (a partire dai 5 anni) e alle loro famiglie. Lo spettacolo, nuova produzione 2023-2024 proposta in anteprima sia nel Teatro Ragazzi che nella Stagione di

Danza del Giglio, è rivolto in particolare alle nuove generazioni, ma non solo. Il “talento”, tema della nuova creazione di Nari, è infatti essenziale per i bambini e i ragazzi, ma in realtà fondamentale per ogni essere umano, visto che non smettiamo mai di interrogarci su questo tema per tutta la nostra vita.

Molti sanno che il termine ‘talento’ corrispondeva a una moneta, ma in realtà talento presso i babilonesi e ancora per gli antichi greci era un’unità di misura uguale alla massa d’acqua necessaria a riempire un’anfora: il talento era dunque una misura d’acqua, il bene più essenziale. Un bene facile da disperdere, da inquinare, una cosa preziosa che prende la forma del contenitore, ma non coincide con esso.

"Sapere che il talento di ogni giovane è una misura d’acqua – afferma Aline Nari - ci aiuta a comprendere quanto il talento (e non ci riferiamo solo al talento artistico, ovviamente) sia un bene prezioso proprio nella sua fluidità. Non una moneta (con una dimensione e un peso propri), ma una misura legata al desiderio, all’urgenza di amministrare bene i doni ricevuti e poi da adulti alla responsabilità (in veste di insegnanti, genitori, educatori) nel farci custodi del talento di qualcun altro. In questa prospettiva il talento è un dono, un peso liquido che può fecondare, nutrire qualcos’altro, creare valore per tutti. Attraverso la danza, il canto, la parola e le immagini, lo spettacolo Talento vuole offrire ai bambini, ai docenti e alle famiglie, un momento di riflessione poetica e giocosa sulla vocazione personale intesa come cammino verso la propria anima“.

“La drammaturgia dello spettacolo – aggiunge – , sorretta dalla vivacità della celebre “Water Music” di G. F. Handel e di altre arie dello stesso compositore, interpretate dal vivo dal tenore Marco Mustaro, si sviluppa grazie a un linguaggio ricco di stimoli che muove dal confronto diretto con i bambini durante i laboratori di ricerca“. – Venerdì 8 marzo (ore 18:30) al Teatro del Giglio va in scena Talento di Aline Nari, artista della danza, studiosa e formatrice, si occupa da vent’anni di pedagogia della danza contemporanea e creativa per bambini e ragazzi, in un dialogo continuo anche con il mondo della scuola.