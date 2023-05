Per Vania la tredicesima saracinesca Il bozzetto vincitore al “Passaglia“

La tredicesima saracinesca sarà quella che Puccini avrà di fronte agli occhi. Un filo diretto, un messaggio inequivocabile, dirompente. Lo stesso che trasmette l’acronimo di Vania: “Vivrà ancora nelle immortali anime“. “Abbiamo scelto il bozzetto della prossima realizzazione artistica sulle saracinesche, o meglio sulla tredicesima saracinesca che sarà quella dei Tessuti Casini in via San Paolino, proprio di fronte alla statua del Maestro di piazza Cittadella – annuncia il soprano Silvana Froli –. Un messaggio che ha colpito nel segno: stop alla violenza alle donne, in ricordo di Vania, e monito per chi vive rapporti tossici, di dipendenza. Quando l’abbiamo letto insieme alla mamma di Vania ci siamo sciolte in lacrime“. Il bozzetto vincente è quello di Martina, studentessa del Liceo Artistico Passaglia. Ma anche quelli realizzati dai compagni saranno protagonisti di una ricca mostra che sarà inaugurata il 25 giugno.

“Con l’amministrazione comunale abbiamo pensato anche di realizzare un catalogo di tutte le opere realizzate sulle saracinesche cittadine, un volume che diverrà una sorta di eloquente simbolo del sentimento cittadino di fronte a questa problematica, partendo dai giovani, come è giusto che sia“, spiega Froli. Un progetto fortemente voluto dal Comune, dall’assessore Mia Pisano, e dall’Associazione Club la Boheme, che ha creato e rivitalizzerà una spettacolare galleria d’arte sul tema delle donne nelle opere di Puccini. “Questo nuovo progetto è nato dal fatto che quando abbiamo inaugurato le 12 saracinesche ho pensato che Puccini, il quale avendo amato tanto le donne, o meglio avendo amato soprattutto la bellezza dell’animo femminile che lo ha sempre ispirato nelle sue opere, se fosse vissuto in una cittadina come Lucca non sarebbe rimasto indifferente a tanta atrocità come quella subita dalla povera Vania. E da qui nasce la tredicesima saracinesca“.

Un’opera che sarà svelata più avanti ma che contiene un messaggio importante, e non banale. “E’ un messaggio forte, di rinascita, che potrà vivere e essere vissuto attraverso la rappresentazione visiva di tutte queste opere“. Il conto alla rovescia è iniziato.

L.S.