Per una Pasqua d’amore e di gloria La Via Crucis nel cuore della città

Almeno trecento fedeli hanno partecipato venerdì sera alla via crucis nelle strade e piazze del centro storico insieme all’arcivescovo Paolo Giulietti e al parroco del centro storico, don Lucio Malanca.

La pioggia, circa 4 millimetri e mezzo fra le ore 20.30 e le 22, non ha fermato il desiderio di dare questa testimonianza di fede e di solidarietà in una città che si era svuotata proprio a causa della pioggia. Il percorso è stato animato con preghiere, canti e – nelle varie stazioni – dalle letture dei fedeli dell’Arciconfraternita di Misericordia di Lucca, della Confraternita dei legnaioli, della Parrocchia del centro storico, del Movimento di Rinascita cristiana, della Confraternita di San Tommaso in Pelleria e della Confraternita del Crocifisso di San Frediano. Unica concessione al meteo ostile è stata l’aver concluso il cammino all’interno della chiesa di San Frediano e non sul sagrato come inizialmente previsto.

In ogni stazione si sono alternate letture di testi sacri, riflessioni di Papa Francesco e spunti dal Sinodo. Il tema centrale è stato: "Per una via d’amore e di gloria, percorso attraverso le vie e le chiese della città accompagnati dal “cammino sinodale” nella giornata del venerdì santo è stato il tema della via crucis".

"Noi – è stato detto in una delle prime stazioni – abbiamo un compito immane, non solo quello di portare la nostra croce, ma di aiutare anche i fratelli a portare la loro. Camminare insieme nella storia oggi si chiama Chiesa. Gesù costantemente ha scelto di continuare a manifestarsi nel mondo, attraverso di noi. Grazie ad un “si” di un sacerdote, di una coppia, di un ministro del vangelo, si fa crescere il Regno di Dio, nascosto e grande. Camminare insieme nella Chiesa non è un optional ma la risposta a Dio che ci vuole famiglia dei figli di Dio, fratelli di un unico Padre, corpo del Figlio, presenza dello Spirito. Ciò comporta fatica e croci di ogni genere, ma anche gioia e consolazioni".

Ieri sera c’è stata la veglia pasquale nella chiesa cattedrale di San Martino, presieduta dall’arcivescovo Paolo Giulietti.

Per molti lucchesi è stata anche l’occasione di entrare, forse per la prima volta, nella chiesa di San Giovanni e Reparata dove si è svolta la liturgia battesimale, riprendendo una storica tradizione prevista dal rito della veglia di Pasqua.

Paolo Mandoli