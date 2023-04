Per una città più green Quasi mille nuovi alberi

L’assessore all’ambiente Cristina Consani fa il punto sulle azioni svolte dall’amministrazione per promuovere il verde sul territorio comunale ed in particolare per la piantumazione di nuovi alberi, indispensabili per la tutela ambientale, la salute umana e la prevenzione del deterioramento psico-fisico.

"Piantare alberi rappresenta un dovere e un momento di civiltà anche collettivo – dichiara Consani - Una maggiore copertura arborea in città equivale a migliori servizi ecosistemici, fondamentali per la pulizia dell’aria, dell’acqua, la protezione del suolo e lo sviluppo della biodiversità. Non bisogna inoltre dimenticare che gli alberi contribuiscono al benessere psico-fisico, riducendo lo stress e favorendo la creatività e lo sviluppo cognitivo. E’ stato uno dei primi impegni dell’amministrazione – prosegue – assicurarsi la messa a dimora di nuove e numerose alberature già nei primi mesi di mandato, al fine di trasmettere alla cittadinanza l’importanza di queste azioni".

Con l’appalto della forestazione urbana sono infatti 857 le nuove alberature già messe a dimora su tutto il territorio comunale.

Inoltre, tra quelle piantate a partire da giugno 2022, 52 sono in collaborazione con Talea, che hanno principalmente interessato le periferie, tra cui si menzionano 8 aceri in via Paladini ad Antraccoli, 2 salici e 4 gelsi presso il canile di Pontetetto, 4 ippocastani e cespugli di viburno nel parco giochi di San Vito, 2 platani e 1 melo da fiore ‘Kazan’ al parco giochi di Ponte a Moriano ed altri.

Grazie alla preziosa collaborazione con associazioni come Toscotec e Lions sono state poi piantati 13 nuovi alberi in centro storico: 3 in piazza Napoleone, 9 lungo la cortina del carcere e 1 in prossimità del Real Collegio.

Nei prossimi giorni, in concerto con Rotary Club, saranno messe a dimora circa 40 nuove alberature sopra il Baluardo San Salvatore e lungo via Bacchettoni.

Un’azione che prosegue decisa, sotto la direzione e supervisione degli assessori Cristina Consani (ambiente) e Nicola Buchignani (lavori pubblici e verde pubblico), accompagnata dallo scrupoloso lavoro degli uffici comunali, che assicurano l’assistenza necessaria dei primi 23 anni di vita degli alberi per permettere agli stessi di stare in vita e crescere in salute.