Per una Chiesa al passo con i tempi "Più attenzione ai piccoli centri"

La sfida dei piccoli paesi, della montagna e della collina, ma anche delle periferie, interpella la Chiesa. "Anche le nostre istituzioni – osserva monsignor Domenico Sigalini, vescovo e presidente del Centro di Orientamento Pastorale Presidente – si stanno accorgendo che un terzo del territorio italiano sta soffrendo della mancanza di quei servizi necessari che possano dare ai centri più dispersi una rilevanza sociale, valorizzando tutte le energie a disposizione, rendendo fruibili le qualità di vita e di relazioni". Tematiche che sono al centro della tre giorni aperta ieri pomeriggio presso il seminario arcivescovile di Lucca. Nella prima giornata da evidenziare la relazione di Giorgio De Rita, segretario generale della Fondazione Censis, mentre questa mattina è attesa la seconda relazione di monsignor Paolo Giulietti, arcivescovo di Lucca.

"Il documento del convegno pastorale “Evangelizzazione e promozione umana” del 1976 – ha ricordato De Rita – considera una già presente crisi di speranza e auspica una Chiesa chiamata a reggere il passo. L’ultimo rapporto del Censis, inizia con la domanda: dove siamo? Dal 2020 in avanti, quattro grandi crisi, che sono punti di non ritorno e crisi: la pandemia con il suo impatto a tutto tondo sulla vita del paese, con ricadute sull’oggi; crisi dell’inflazione, con l’aumento dei costi improvviso; crisi dell’energia, con il suo impatto sulla vita delle famiglie e dell’imprese e la guerra in Ucraina".

Come si colloca questo ragionamento con la questione delle aree interne, tema del convegno di Lucca? "Quello di aree interne – ha aggiunto De Rita – è concetto che trova definizione già negli anni 50 a partire dallo spopolamento del mezzogiorno. Oggi consideriamo una dimensione algoritmica: un’area è detta interna quando è ad un tot di minuti da luoghi vitali di servizio, come scuola e sanità. A questa situazione si aggiunge una accentuata crisi demografica. Cosa fare? Nelle strategie per le aree interne, nazionali e territoriali, oltre all’erogazione, difficile, di risorse finanziare, occorre imparare a saper bene spendere i soldi. Occorre “politica” integrata unitamente a strumenti di accompagnamento. Occorre un tenere insieme le istituzioni territoriali, Chiesa compresa, dal punto di vista di un senso condiviso. Il vento necessario per rimettersi in volo è proprio una ripresa, in atto, del concetto di territorio rispetto all’estero. Una Chiesa che è sempre in cammino, deve mettersi in prossimità di tutti, in un impegno-applicazione quotidiana. Certo una progettualità è necessaria e questa richiede ascolto, discernimento, non meramente di settore, ma in integrazione".

Paolo Mandoli