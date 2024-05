Per una Capannori green. Il progetto di Del Chiaro

È dal tetto dell’azienda Due G srl, sul quale recentemente è stato istallato un nuovo impianto fotovoltaico da 100 kilowatt, che il candidato sindaco di Capannori, Giordano Del Chiaro, lancia la sua proposta per portare Capannori verso un futuro più verde ed ecosostenibile. Lassù, tra i pannelli solari e le colline circostanti, l’attuale assessore propone il suo piano in queste ultime settimane di campagna elettorale prima delle elezioni del prossimo 8 e 9 giugno che eleggeranno il nuovo sindaco destinato a guidare il Comune di Capannori per i prossimi cinque anni. Un progetto che si pone un ambizioso obiettivo nel lungo periodo: non soltanto far risparmiare i cittadini sulle bollette, ma anche creare un territorio a basso impatto ambientale, capace di generare autonomamente parte del proprio fabbisogno energetico e dotato inoltre di una maggiore superfice boschiva, grazie alla creazione di nuovi spazi verdi.

"Siamo qua per lanciare un altro punto fondamentale di quello che è il nostro programma elettorale per la Capannori dei prossimi anni – ci spiega il candidato sindaco alle prossime elezioni Giordano Del Chiaro -. Istituire un fondo comunale speciale per dare un contributo alle famiglie capannoresi a medio e basso reddito per istallare impianti e pannelli fotovoltaici sulle proprie abitazioni. Una misura a cui teniamo particolarmente, istallare impianti fotovoltaici vuol dire aiutare le famiglie a ridurre le bollette delle utenze di casa, produrre energia pulita e raggiungere l’obiettivo che ci siamo dati: quello di un comune a emissione zero".

La strategia di installazione di impianti fotovoltaici è solo un aspetto di un progetto di transizione verde di più ampio respiro che porterà Capannori verso un futuro più sostenibile dal punto di vista della produzione e del consumo di energia, il quale prevederà anche un’altra importante misura: la realizzazione di "boschi urbani" con la piantumazione di nuovi alberi nei paesi di Capannori al momento più sprovvisti di zone verdi.

"Questi sono gli impegni che ci prendiamo per i prossimi anni: fondo speciale per l’istallazione di impianti fotovoltaici e la realizzazione in diversi paesi dei veri e propri boschi vivibili dalle persone che migliorino la qualità della vita – conclude Del Chiaro -".

Andrea Falaschi