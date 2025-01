Per Mattia tante letterine dei compagni

Il suo compleanno non l’ha dimenticato nessuno, come nessuno può dimenticare il sorriso e la simpatia di Mattia D’Arrigo che un destino impossibile da accettare si è portato via lo scorso anno, a causa di un arresto cardiaco. La scuola primaria di Nozzano, il primo giorno aveva voluto dedicargli un pensiero e un momento speciale a cui avevano partecipato anche il sindaco Mario Pardini e l’assessore alla scuola Simona Testaferrata. Ma il papà di Mattia, Roberto, oggi torna a ringraziare commosso i piccoli compagni di scuola. “Io e mamma siamo fieri di averti avuto – così il papà del piccolo Mattia –. Ieri per il tuo compleanno (martedì scorso) sono stati in tanti a ricordarti e per questo ringraziamo tutti per il pensiero. Poi arrivato a casa questa bellissima sorpresa“. La sorpresa sono state le tante letterine spontanee scritte con il cuore dai compagni di classe. “Caro Roberto – scrive Niccolò – mi dispiace molto per la tua perdita ma devi sapere che Mattia è sempre rimasto nel nostro cuore e io che lo avevo fin dall’asilo ti dico che è sempre stato bravissimo e non mi scorderò mai il suo sorriso e la sua faccia. Vi voglio bene, a te e a tua moglie“. France chiude così il suo pensiero ricordo: “Ciao Mattia spero che tu stia bene“. Davide: “Quando penso a Mattia mi viene un sorriso perchè era veramente simpatico. Ci offriva merenda. E’ una persona impossibile da dimenticare, sarà sempre nei nostri cuori“.