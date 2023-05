Per l’Orto 343 ingressi nella prima giornata della nuova biglietteria

Partenza alla grande per la nuova biglietteria dell’Orto Botanico, nella casermetta San Regolo, con ben 343 biglietti staccati nel primo giorno. “Abbiamo fortemente voluto questa piccola rivoluzione – afferma Roberto Di Grazia, amministratore unico di Metro– perché riteniamo che con la nuova biglietteria collocata in maniera visibile sulle mura, l’Orto acquisterà maggiore notorietà e potranno essere intercettati molti più visitatori. Questo nuovo spazio, inoltre, offrirà servizi igienici accessibili a tutti e un accesso più diretto per le persone con disabilità e per le famiglie con bambini piccoli in passeggino”.