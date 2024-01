Per l’ambiente. Fondi dal Parco alle scuole

Per l’anno scolastico 2023-2024 il Parco regionale delle Alpi Apuane, presieduto da Andrea Tagliasacchi, ha deliberato l’offerta didattica educativa del titolo "Educare alle scienze per mitigare i cambiamenti climatici". Lo scopo di questa edizione è rivolto al decennio 2024-2033, dedicato dall’Onu alle scienze per lo sviluppo sostenibile. Per l’anno scolastico 2023-2024 il Parco ha destinato un importo totale di 25 mila euro, a cui si aggiungono i contributi per il trasporto scolastico per circa 21.560 euro, con l’obiettivo di favorire la massima partecipazione degli Istituti scolastici. Le scuole dovranno presentare la domanda a [email protected]. entro le ore 12 di lunedì 12 febbraio. Le attività proposte sono i percorsi dentro e fuori i musei del parco presso l’ApuanGeoLab a Equi Terme e la Park Farm a Bosa di Careggine, che appartengono al sistema museale vero e proprio dell’Ente, ma anche in quelle strutture che comunque concorrono a completare l’offerta di servizi culturali di valore naturalistico dell’area apuana, come l’Orto botanico a Pian della Fioba di Massa, il Museo delle Grotte a Equi Terme, l’Antro del Corchia e le Miniere dell’agento vivo a Levigliani.

Poi i percorsi del "Vivere il parco", attività volta a far vivere l’ambiente nelle strutture che il Parco ha certificato e segnalato per le loro scelte ecocompatibili. Altre attività previste le scuole sono "Il parco nel quaderno", concorso alla memoria di Giuseppe Nardini, nel quale gli alunni dovranno descrivere un itinerario naturalistico all’interno dell’area protetta e/o contigua, con immagini, disegni, interviste, poesie e quanto la creatività suggerisce. Infine, "Faccio parco", concorso dedicato a Alfredo Lazzeri.

Dino Magistrelli