Per l’ambiente e contro i pregiudizi Tutti insieme “Pronti a correre...“ Associazioni e volontari in azione

Lo scorso 21 marzo è stata celebrata la Giornata mondiale delle persone con la Sindrome di Down. L’obiettivo della giornata è da sempre la sensibilizzazione delle persone e delle istituzioni rispetto all’inclusione e alla solidarietà. Nel territorio lucchese “L’amore non conta i cromosomi APS”, associazione di famiglie con figli con la Sindrome di Down, porta avanti questa missione da più di 7 anni, insieme all’idea di abbattere i pregiudizi sulla Sindrome di Down, utilizzando i social network, partecipando ad eventi o concerti e diffondendo materiale informativo.

Grazie alla collaborazione con professionisti di vari settori, vengono organizzati progetti specifici di logopedia, neuropsicomotricità, potenziamento cognitivo, progetti legati alla musica, al doppiaggio e a percorsi di pre-autonomia e autonomia fin dall’età scolare. Nello specifico, nell’ambito del progetto “Pronti a correre” (realizzato da Elena Beani, Brigitt Della Monica, Ilenia Giuliano e Cristina Turini), ile bambinie e ile ragazzie compiono attività legate alla scoperta del territorio lucchese e vivono esperienze dirette per attività quotidiane, in gruppo, che li aiutano e crescere insieme.

Per la Giornata mondiale delle persone con la Sindrome di Down, l’Associazione ha lanciato l’iniziativa “Pronti a correre... anche per l’ambiente!”. Tale iniziativa, patrocinata dal Comune di Lucca, ha visto la collaborazione di molte associazioni e realtà del territorio e tanti volontari. Infatti, hanno preso parte alla giornata: “Plastic Free” (Claudia Salomone e Irene Dell’Amico), Onlus che ha lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’inquinamento da plastica, l’”Esercito pace”, il fan club di Marco Mengoni, la “Scuolina Raggi di Sole” (con Angela Giannoni), associazione di che si occupa di creare delle reali possibilità di inclusione sociale per bambini e ai ragazzi di culture diverse o in situazioni di disagio socio-culturale.

Insieme a loro, Sistema Ambiente e i loro operatori hanno fornito i sacchi necessari per la raccolta, alcuni cittadini hanno messo a disposizione guanti e bastoni con pinze per raccogliere la spazzatura, l’ASD “Sport & Fun” ha prestato le pettorine da indossare per essere riconoscibili. Non ultimi per importanza 40 volontari tra famiglie, amici, bambini, ragazzi, adulti hanno aderito offrendo il loro tempo per la raccolta di rifiuti di domenica 26 marzo.