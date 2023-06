Per l’ambiente: a scuola arriva la serra idroponica hi-tech

Grazie a un finanziamento europeo del Miur, intitolato "Per la Scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento", l’indirizzo agrario "Campedelli" dell’Isi Garfagnana si è dotato di una serra idroponica (Foto), in parole semplici la coltivazione di pianticelle e verdure in acqua. All’inaugurazione erano presenti il dirigente scolastico Oscar Guidi, il presidente del Consiglio comunale Francolino Bondi, Francesco Pinagli per l’Unione Comuni Garfagnana e l’esperto botanico e da sempre uno dei fautori di un tale indirizzo in Garfagnana Ivo Poli, il coordinatore del progetto "Laboratori green, sostenibili e innovativi" Stefano Grassi e il titolare dell’azienda Hydrainvent di Gallarate di Varese Stefano Sergiani, che fornirà l’assistenza tecnica.

Con i 130mila euro ottenuti con il suddetto Pon è stata realizzata la serra idroponica con un costo di 70 mila euro e inoltre, come hanno spiegato il dirigente Guidi e il professor Stefano Grassi, l’indirizzo agrario ha potuto acquistare un drone per visionare le coltivazioni dall’alto

Dino Magistrelli