Per la sanità servirebbe una cura-choc

Francesco Meucci

All’origine di tutti i mali c’è la scelta, dissennata con il senno di poi, abbastanza condivisa all’epoca, di creare tre grandi poli sanitari nella regione, in corrispondenza delle facoltà di medicina in Toscana: Firenze, Pisa e Siena. La conseguenza è stata di aver generato tre macro-ospedali – ciascuno per un’area di riferimento – e di aver distrutto la sanità territoriale. Per cui se oggi abbiamo bisogno di sottoporci a cure “importanti“ sappiamo di poter contare su quei tre centri che ormai sono di eccellenza a livello nazionale se non oltre; mentre se abbiamo bisogno del “dottore“ per un malanno, del pronto soccorso o, peggio che mai, di esami clinici, ecco che sprofondiamo nel dramma.

La soluzione è la sanità privata, alla quel non tutti però possono accedere e che, a sua volte, segue le leggi del mercato preferendo far concorrenza ai grandi ospedali e concentrandosi, dunque, nelle città più grandi. Chi vive in provincia conosce bene la situazione: per fare un esempio, nella Valle del Serchio ci sono famiglie che non hanno un pediatra. Non perché non lo vogliono, ma perché non c’è. Ora chi ha figli lo capisce benissimo, chi non li ha con facilità lo può immaginare, cosa significa non poter contare su un dottore che conosce tuo figlio e al quale anche solo rivolgersi per un consulto veloce. E’ una roba incivile, nel vero senso del termine. Come sono incivili gli improperi e gli sforzi cui sono costretti i manager della sanità pubblica per far fronte alle decine e decine di emergenze quotidiane provocate dallo smantellamento della medicina di base. Ebbene, al di là delle idee e delle posizioni politiche, quella per il ritorno a un sistema pubblico funzionante, accessibile e gratuiti dovrebbe essere una battaglia di tutti. A partire da quella parte di sinistra, alla quale si potrà perdonare di aver contribuito a distruggere una sanità-modello come era quella toscana, a patto che ammetta gli errori e si rimbocchi le manichge per rimediare.