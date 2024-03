“Per la magistratura garantire l’indipendenza ma anche la formazione“

Test psicologici per i magistrati, interviene l’avvocato Eros Baldini: “Come Responsabile Regionale per la Giustizia di Forza Italia, mi preme sottolineare la necessità di preservare l’indipendenza e l’imparzialità dei magistrati, che sono chiamati ad assolvere un compito di elevata responsabilità – dice– , ma anche l’importanza di potenziare la loro formazione e promuovere un’etica professionale di alto livello. È nostra convinzione che, data la portata dell’azione dei magistrati e la sua diretta incidenza sulla vita dei cittadini, non sia affatto scandaloso prevedere presidi di controllo mirati“.