Per il turismo su camper. Rinasce l’area di sosta a San Cristoforo

Il turismo itinerante è in forte crescita dopo il covid ed il numero dei camper viaggianti è cresciuto notevolmente incrementando appunto questo modo di viaggiare. In tale ambito è sicuramente interessante la notizia della futura riasfaltatura e riqualificazione dell’area di sosta camper San Cristoforo che si trova lungo via Hayange. Ci sono già i soldi, circa 50 mila euro, per procedere alla riasfaltatura del piazzale che molti si augurano che, in tale occasione possa vedere anche, alla fine dell’intervento, la manutenzione straordinaria delle colonnine di corrente e di erogazione acqua che sono scrostate e danneggiate dal tempo con spesso anche l’erogazione di corrente che non è più garantita.

Anche la piazzola di scarico delle acque grigie ha bisogno di una manutenzione straordinaria e quinbdi la speranza è che anche queste esigenze possano venir risolte. Come ci fanno sapere l’assessore ai lavori pubblici Pietro Onesti ed anche la sindaca Caterina Campani, i soldi sono già a bilancio per la riasfaltatura e l’intervento verrà realizzato non appena le temperature risaliranno e sarà possibile la stesura del mando di asfalto. In questi giorni, fanno anche sapere, è poi stato approvato il progetto esecutivo per poter presentare domanda di ammissione al Bando regionale per la concessione di contributi a Comuni fino a 20.000 abitanti, per la realizzazione o la riqualificazione di parcheggi, oppure per la realizzazione o la riqualificazione di aree attrezzate riservate alla sosta temporanea di autocaravan e caravan, al fine della promozione e del sostegno del turismo all’aria aperta. Il comune chiederà un finanziamento per una spesa totale di 20 mila euro che in particolare dovranno servire per migliorare la fruibilità dell’area con una colonnina per la ricarica di bici elettriche e nuovi arredi.

Altra notizia interessante che viene fuori dalle delibere dell’albo pretorio di questi giorni, è la futura riqualificazione dell’ex scuola elementare "Maria Pascoli" di Castelvecchio. Con lavori che saranno però eseguiti dalla Misericordia di Castelvecchio Pascoli. Ad ottobre con il comune è stata in proposito siglata una convenzione che affida l’immobile alla Misericordia per 25 anni. La Misericordia, con fondi propri relativi ad una donazione, ristrutturerà l’immobile per realizzarvi la sede dell’Associazione, ma soprattutto un centro sanitario sociale con ambulatori medici a disposizione della cittadinanza e prestazioni in favore dei cittadini meno abbienti, al piano terra, mentre al piano seminterrato ci sarà uno spazio a favore della cittadinanza.