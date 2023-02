Per il Ricordo cerimonia al Real Collegio e la lettera alle scuole con la poesia di Galli

L’amministrazione comunale, assieme alle realtà cittadine, ha realizzato una serie di momenti di approfondimento per celebrare il Giorno del Ricordo. Stamani alle 11, sarà deposta una corona d’alloro nella piazza del Real Collegio, laddove dove si trova l’epigrafe che commemora il Centro di raccolta che ospitò 1200 cittadini istriani, fiumani e dalmati costretti all’esodo dalle loro terre dopo la Seconda guerra mondiale. Alle 16, nella sala Corsi della biblioteca civica Agorà, sarà proiettato un film a tema, a ingresso libero. Ieri il sindaco Mario Pardini e l’assessore all’istruzione Simona Testaferrata, come già in occasione del Giorno della Memoria, anche per il Giorno del Ricordo hanno scritto a dirigenti scolastici e insegnanti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, invitandole a leggere in classe, assieme agli studenti, una breve e intensa poesia di Lina Galli: A bordo della nave, staccati da Polapensavano con ansia alle cittàche li aspettavano.Strappati alla loro terrache sfilava con le coste bellissimeverso un domani ignoto. Domani alle 10.30 al Centro Studi Rosi sarà presentato “La valigia della memoria“ di Argia Pasqualis, profuga istriana, a cura di Paolo Battistini.