Per il Canto degli alberi Albarello e Tricomi ci portano nel Gargano

Venerdì alle 21.15 si terrà il settimo appuntamento all’Orto Botanico per Canto degli Alberi 2023. Protagonisti di questa serata particolare saranno Stefano Albarello e Fabio Tricomi. Musicisti versatili e polistrumentisti ci condurranno nelle terre della Capitanata e del Gargano, in un itinerario di musica popolare dal titolo “Ti sono venuto a cantare” canti d’amore e di contrasto. Si tratta principalmente di canti d’amore che venivano commissionati a questi specialisti per essere eseguiti presso l’abitazione di una donna amata. Il buon esito della serenata non era scontato e così da serenata d’amore si poteva trasformare in contrasto in caso di rifiuto dell’amata. Una caratteristica di questo repertorio è anche la lingua che non è propriamente il dialetto parlato in questa area della Puglia, bensì più un linguaggio specifico che la fa assomigliare al “trobar” dei poeti provenzali.