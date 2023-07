Per grandi e piccini Prosegue il “Luglio“

Tanti appuntamenti all’insegna della scoperta della natura alla Riserva Naturale del Lago di Sibolla, dedicati a grandi e piccini oggi e domani. Si parte questa sera (alle 20,30) con "Scopriamo la Riserva": escursioni al tramonto per bambini dai 9 anni. Domani invece alle 6 del mattino scopriamo la "Riserva all’alba". Due eventi realizzati in collaborazione con Natura di Mezzo (per entrambi info e prenotazioni 3386553603). sempre mercoledì 19 luglio in piazza Ospitalieri alle 18,30 caccia al tesoro mentre alle 21,15 appuntamento con i Giochi in scatola di "GiochiAmo insieme" un evento gratuito a cura dello Spazio Giovani Altopascio - Ludicamente. Infine, alle 21,30 a Marginone, nello spazio sagra, appuntamento con il "Cinema sotto le stelle nelle frazioni".