Peppe Vessicchio fra gli studenti “Mozart e Mr Rain? Perché no?“

Staresti a ascoltarlo ore, e non solo mentre dirige l’orchestra. Anche ciò che racconta il maestro Peppe Vessicchio è musica, spesso “andante con brio“. Ieri mattina, ospite di Lucca Classica al Real Collegio, ha tenuto inchiodati per oltre un’ora i ragazzi delle scuole, in un armonioso viaggio colmo di aneddoti e di irresistibili dietro le quinte anche e soprattutto del Festival di Sanremo.

Qual è stato il suo Sanremo preferito?

“Il primo, nel 1990, è per forza quello che ti lascia più emozioni, con Mimì e Mango. Però se devo pensare a quello più stupefacente non ho dubbi: quello con Elio e le storie tese“.

Cosa la colpì di quella “guerra dei cachi“?

“Intanto il fatto che nell’esecuzione del loro brano volevano usare tutta l’orchestra e poi l’intenzione: erano determinati a arrivare ultimi. Pensai alla storia di Vasco Rossi, anche lui ultimo“.

Però non ci riuscirono giusto?

“Ricordo bene che eravamo al ristorante quando scorrevano i risultati in tv. La tensione, paradossalmente, correva sul filo. Svelarono dapprima, come sempre, la classifica partendo dal fondo. Non erano ultimi, neanche penultimi. Ci si guardava come a chiedersi cosa avevamo sbagliato. Il podio fu vissuto come una sorta di eliminazione. Eppure arrivarono primi quella sera, secondi nella finale del Festival dopo la bellissima Vorrei incontrarti tra cent’anni di Ron e Tosca“.

Ma il Festival è truccato?

“Elio e le storie tese lo pensarono quella sera. Scherzi a parte è un ragionamento che spesso fa chi perde. Di certo può essere favorito chi è posizionato in un orario di scaletta tale da poter contare su un bacino più ampio di telespettatori“.

Musica classica e moderna resteranno sempre separati in casa?

“Oggi molto meno per fortuna, anche perchè la musica leggera ci assedia dovunque si vada, in auto, ai grandi magazzini. Però bisogna tener presente che ciò che ci regala il passato è immenso e la paura che possa andare perso per me è grande“.

Come Mozart, uno dei suoi preferiti.

“Se le mucche producono l’8% in più di latte ascoltando quella musica nata invece per un altro luogo e un altro tempo, secondo me significa che c’è qualcosa che va oltre, un segnale fisico che avvertiamo“.

Da sempre?

“Da sempre. Un antropologo mi disse che l’uomo ha costruito prima di tutto una spada per difendersi e per cibarsi e un flauto, evidentemente altrettanto importante per evocare qualcosa che è lontano da noi e che ci piace avvicinare“.

Ma invece il maestro Peppe Vessicchio cosa ascolta tra le proposte attuali?

“Non essendoci più bisogno di un supporto fisico che una volta comunque ti faceva affezionare di più all’autore, faccio sempre una bella carrellata, spesso ascoltando la radio“.

Dovesse fare tre nomi?

“Tra i giovani trovo una grande coerenza in Mr Rain, tra il suo personaggio e il contenuto di ciò che ci offre. Lo stesso potrei dire di Lazza, che ho conosciuto, e anche Madame è molto interessante“.

E poi la domanda che arriva dalla platea degli studenti lucchesi: su internet non si trova una sola foto sua senza barba, ha mai pensato di togliersela?

“No, mai“.

Il finale perfetto: Simone Soldati, direttore artistico dell’Associazione musicale lucchese, che si siede al pianoforte e libera la musica di Mozart. E c’è tutto.

Laura Sartini