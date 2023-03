Pensiamo alle rinnovabili e all’elettrico

Abbiamo condotto un breve sondaggio chiedendo a ragazzi della nostra età cosa ne pensino dell’elettrico e del passaggio imminente ad esso. Le domande che abbiamo posto sono state le seguenti: “Secondo te è un beneficio passare all’elettrico?”; “Cosa vuol dire per te “elettrico”?; “Secondo te l’elettrico rappresenta un benessere per l’uomo”? Abbiamo ricevuto svariate risposte, ma nessuna davvero informata o realmente consapevole su quanto sta per accadere circa il mondo automobilistico o delle energie rinnovabili in generale. Ne abbiamo dedotto che dovremmo informarci maggiormente ed essere più interessati a quanto ci circonda perché si tratta del nostro Pianeta, che ci appartiene già da ora e, proprio noi, che siamo ragazzi, saremo un giorno gli adulti del domani che avranno in mano le sorti della nostra bellissima Terra. Ogni scelta è ‘potere’: quindi impariamo già da ora ad informarci e a prendere posizione su quanto ci riguarda. Un capitolo importante, ad esempio, è quello delle energie rinnovabili: quella idroelettrica ricavata da fiumi e laghi, quella eolica dal vento, l’energia solare catturata con i pannelli, la geotermica e la marina, racchiusa in varie forme nei mari e negli oceani. Per sfruttare queste energie al meglio e preservarle il più possibile è importante prenderci cura del nostro Pianeta attuando dei comportamenti ‘virtuosi’ come preferire l’acquisto di prodotti con poco o nessun ‘packaging’. Un’altra risorsa importante e nuova per la nostra piccola realtà cittadina, è il “Car sharing”, la mobilità condivisa.