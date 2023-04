“Pensando a Pino“, l’omaggio di tre musicisti a un grande artista

Venerdì 14 aprile, alle ore 21, al Teatro Pacini di Pescia, in scena lo spettacolo “Pensando a Pino“, dedicato alla musica e alle storie di Pino Daniele. Il blues, i ritmi latini, la leggera malinconia che profuma di Napoli e caffè: questo era Pino Daniele, l’artista, l’uomo, il musicista e il cantautore, prematuramente scomparso nel 2015. Un maestro che tornerà a vivere nell’omaggio “Pensando a Pino“. Vedremo tre musicisti che hanno da sempre Pino nel cuore: Meme Lucarelli alla chitarra, Andrea Gorza al basso e Gennaro Scarpato alle percussioni. Parteciperà la ballerina Siria Barsanti. La direzione artistica è di Meme Lucarelli, la sceneggiatura e la regia di Matteo Cesca. É un’occasione da non perdere per chi vorrà farsi trasportare da questa “magia“ sospesa tra cielo e terra, tra antico e moderno, in viaggio tra le coste mediterranee e i vicoli di Napoli, per continuare a emozionarsi "pensando a Pino".