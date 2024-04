"Penalizzato chi lavora in centro"

"Una città sempre più per turisti e sempre meno per residenti e lavoratori – scrive la segreteria comunale del PD –. Questo sembra l’obiettivo dell’amministrazione Pardini, leggendo l’intervento congiunto di Comune e Metro. Un comunicato che non risponde alle problematiche segnalate ieri dal consigliere Francesco Raspini e dal segretario del circolo PD centro storico Niccolò Battistini, ma anzi conferma l’obiettivo di questa amministrazione: penalizzare coloro che lavorano in centro storico, allontanandoli ora dal parcheggio Mazzini. La motivazione è che quegli abbonamenti sono poco remunerativi per Metro e dunque meglio liberare quei posti per i turisti e incassare di più. Una decisione che ha già messo in allarme molti dipendenti degli esercizi commerciali del centro storico, che - senza alcun rispetto - verranno danneggiati da questa decisione".

"Per questa Giunta i cittadini e i lavoratori sembrano sempre essere d’intralcio per la trasformazione di Lucca in una “location” perfetta per turisti ed eventi vari", sottolineano Gabriele Marchi e Roberto Guidotti, Segretario e responsabile attività produttive della segreteria comunale PD Lucca. "Il caos per il rinnovo degli abbonamenti e la scelta di dirottare i lavoratori del centro storico verso i parcheggi esterni alle Mura, mettono in difficoltà chi vive giornalmente il centro storico, perché ci abita o lavora. Chiediamo che Comune e Metro facciano marcia indietro".