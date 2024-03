Pena definitiva: 24 anni. Uccise Raluca a coltellate. La Cassazione respinge il ricorso

Niente da fare per Gabriel Falloni, il 38enne reo confesso dell’omicidio della giovane Elena Raluca Serban, residente a Lucca, avvenuto il 17 aprile 2021 ad Aosta. La pena di 24 anni di reclusione diventa ora definitiva. La Corte di Cassazione ha infatti respinto il ricorso presentato dalla difesa di Falloni, confermando così la pena di 24 anni stabilita in Appello dai giudici. Inizialmente, in primo grado, Falloni nel febbraio 2023 ad Aosta era stato condannato all’ergastolo, ma a maggio 2023, in appello, la pena era stata ridotta appunto a 24 anni.

La giovane, di origine romena, era stata uccisa a 32 anni, il 17 aprile 2021, nell’appartamento di Aosta che aveva preso in affitto da un mese. Gabriel Falloni l’aveva uccisa a coltellate: a scopo di rapina secondo i magistrati, come reazione a uno sfottò, invece, a detta dell’imputato. Dopo averla uccisa, aveva portato via cellulari e oltre 6mila euro della ragazza, scappando a Genova per alcuni giorni. Al suo ritorno ad Aosta, pensava che le acque si fossero calmate, ma era stato invece fermato dalla Polizia. E aveva confessato.

In primo grado Gabriel Falloni si era visto infliggere l’ergastolo. La madre e la sorella della vittima, entrambe di Lucca, si erano costituite parti civili con gli avvocati Corinne Margueret e Maurizio Campo. Poi la Corte d’Assise d’Appello, nonostante le condanne passate del Falloni per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina, aveva ridotto la pena, riconoscendo le attenuanti generiche in equivalenza rispetto alla circostanza aggravante della recidiva e di quella del nesso teleologico (l’omicidio era finalizzato a poter compiere una rapina), che era stato confermato. Infine il ricorso in Cassazione della difesa, respinto come inammissibile nelle scorse settimane.

Paolo Pacini