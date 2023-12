“Pellico fa la mostra senza alcun compenso. Il Pd rispetti la città“

A intervenire sulla polemica sorta sul centenario di Puccini è l’onorevole Alessandro Amorese (Fratelli d’Italia). “Vorrei sottolineare l’importanza del percorso che ha portato alla ideazione e alla preparazione della mostra che sarà realizzata da Simone Pellico: una genesi perfetta che ho seguito in prima persona mettendo in connessione l’ideatore, il Ministero della Cultura e i musei che Pellico ha avuto la serietà e la capacità di coinvolgere. Lo stesso Pellico ha fatto il tutto a sue spese e non percepirà compenso (forse anche su questo qualcuno rileva inconsciamente stranezze). L’invito è di lasciar stare Lucca, di rispettare i suoi cittadini“