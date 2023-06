Pegnana, ecco la sagra Si parte venerdì

Tra i primi appuntamenti con le sagre gastronomiche tradizionali, quello della Sagra di Pegnana, organizzata dal locale comitato paesano.

L’edizione 2023 è in programma l’ultimo week-end di giugno, il 24 e 25 e il 30 giugno, 1 e 2 luglio e c’è tanta attesta per questo evento della montagna che ogni anno richiama centinaia di persone all’ombra dei secolari castagni di Pegnana. L’appuntamento si terrà presso Loc. Al Piano e l’evento giunto all’edizione n. 37, permette in effetti di conoscere un luogo incantato della montagna, proprio a ridosso degli Appennini; un evento che merita sicuramente attenzione per la particolare bontà dei prodotti cucinati che prevedono tante specialità tipiche della zona, dai grigliati di carne, alla pasta fritta, ai necci con la ricotta e tanto altro ancora.

La sagra si terrà nelle sere del sabato e della domenica e la domenica anche a pranzo, per un weekend tutto all’insegna delle tradizioni.

Peraltro da non perdere l’appuntamento di domenica 2 luglio con il ritorno dell’evento "Baracca senza frontiere", con la possibilità di gareggiare in tanti giochi di una volta: tiro con la fune, taglio col segone e corsa nel sacco.

Venerdì 30 giugno spazio poi ai giovani con Pegnana a Tutta Birra, serata con gastronomia e musica con dj set.

Da sapere inoltre che a Pegnana la sera del 23 giugno si fa anche festa per il patrono San Pietro. In programma una solenne processione che giugno partirà dalla chiesa di San Pietro e raggiungerà la Località Il Piano dove poi si terrà una funzione religiosa. Si comincia alle 21.

Luca Galeotti