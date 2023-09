Pedibus scalda i motori E Auser cerca volontari

Auser Lucca solidale “scalda i motori“ e annuncia il servizio pedibus per l’anno ’23-’24. L’associazione informa che il servizio “vado a scuola a piedi“ sarà svolto con orari 7.30-8.30 nei punti di raccolta individuati alle porte della città: Porta Elisa, Porta Sant’Anna, Porta Santa Maria, Porta San Pietro. “I bambini saranno accolti dai nostri volontari – fa sapere – e saranno accompagnati presso le loro scuole, successivamente, all’uscita della scuola, verranno ricondotti ai punti di raccolta. Per poter organizzare il servizio è necessario contattare Auser Lucca Solidale entro domani, mercoledì 13 settembre, esprimendo il proprio interessamento“. Il servizio è gratuito e viene svolto dai volontari di Auser Lucca solidale. “Il pedibus è il modo più ecologico, educativo e divertente di andare a scuola. E’ amato dai bambini perchèè un’occasione in più per stare all’aperto con i compagni, scoprire la propria città e passeggiare sotto il sole, la pioggia e la neve“. Le richieste sono già tante al punto che Auser Lucca solidale fa sapere che ricerca volontari per i vari servizi che propone in aiuto alla comunità. Gli interessati possono scrivere a [email protected].