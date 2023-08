Pediatri di famiglia Tre nuovi incarichi

Tre nuovi pediatri di famiglia, ma siamo ancora lontani da numeri di medici adeguati alle dimensioni e necessità del territorio. A partire dal prossimo 1 settembre, nell’ambito territoriale della città di Lucca, assumeranno l’incarico di pediatri di famiglia titolari le dottoresse Fiorella Di Dia, Francesca Simi e Chiara Domenici. L’Asl Toscana nord ovest ricorda che è possibile scegliere il proprio pediatra di famiglia dal proprio computer o dai dispositivi mobili come smartphone e tablet, senza la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli, azzerando quindi le file, e con la massima libertà di orario. Per cambiare il pediatra di famiglia l’Asl Toscana nord ovest mette a disposizione le seguenti modalità on line: utilizzare il portale Open Toscana; utilizzare la App Toscana Salute; utilizzare i Totem PuntoSi; fare una richiesta per mail; utilizzare il modulo on-line. In alternativa è possibile recarsi agli sportelli al pubblico sul territorio.

I tre nuovi pediatri vanno a colmare solo in parte le esigenze. Più in generale, sono sotto gli occhi di tutti le carenze di medici di base, una dei più evidenti talloni d’Achille del sistema sanitario con cui fanno i conti (e speso le spese) tantissimi cittadini. Da troppi anni mancano i medici di famiglia, ne mancano parecchi, come conferma il presidente dell’Ordine dei Medici di Lucca, il dottor Umberto Quiriconi che non nell’immediato non vede che soluzioni tampone dopo anni di mancata programmazione.

"Siamo ancora lontani dai numeri che occorrerebbero per soddisfare il fabbisogno - spiega Quiriconi - , ma le carenze sono nazionali e omogenee e la nostra regione non fa eccezione. Ci vorrà ancora tempo per vedere dei cambiamenti significativi, i corsi durano tre anni e dunque i risultati si vedranno solo allora. Nel frattempo, dovremo continuare ad arrabattarci come stiamo facendo, attraverso delle soluzioni tampone come quella di consentire di elevare da 1.500 a 1.800 il numero dei pazienti per medico, oppure utilizzare i colleghi della guardia medica".

"Quello che si può dire - conclude - è che è mancata una programmazione e che tutto quanto sta succedendo era previsto e prevedibile già 15 anni fa".

Fabrizio Vincenti