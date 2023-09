Pediatri di famiglia nuovi incarichi a Lucca e Capannori

L’Asl ricorda ancora che a partire da ieri, nell’ambito territoriale della città di Lucca, hanno assunto l’incarico di pediatre di famiglia titolari le dottoresse Fiorella Di Dia, Francesca Simi e Chiara Domenici. Inoltre, dal prossimo 29 settembre, a Capannori, il dottor Costantino Roggi assumerà l’incarico di pediatra di famiglia con ambulatorio in via del Popolo 25A. Roggi sostituirà il dottor Alessandro Catassi che dal 29 settembre andrà in pensione. I pazienti del dottor Catassi dovranno quindi procedere alla scelta del nuovo pediatra.