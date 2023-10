Pd, nuova segreteria. Ecco lo staff completo

Si rinnova la segreteria del Pd comunale di Lucca, con il nuovo assetto che è stato presentato dal segretario Gabriele Marchi nel corso dell’ultima assemblea. Marchi manterrà le deleghe a Urbanistica e Lavori pubblici, e al suo fianco ci saranno Tommaso Bedini Crescimanni che assume la delega all’organizzazione del partito, Pier Luigi Bonamico che ricoprirà il ruolo di tesoriere, Serena Mammini che curerà i rapporti fra il gruppo consiliare e la segreteria. Roberto Guidotti avrà invece la delega al lavoro, Daniela Melchiorre alla sanità, Leonardo Dinelli allo sport, Mario Dianda alle politiche sociali e della casa e alle periferie, Carlo Puddu alla cultura e turismo, Riccardo Cangelosi alle politiche giovanili, Diletta Pardini all’istruzione e Leonardo Bianchini, infine, all’ambiente e animalismo.

"Si tratta di una squadra solida – è il commento di Marchi – che mette insieme esperienza e rinnovamento. Costruita valorizzando le competenze personali di ognuno e determinata a lavorare per una proposta politica alternativa a quella dell’amministrazione Pardini. Ad una gestione della città che punta a trasformare il centro storico in un luna park continuo di eventi e feste, vogliamo contrapporre la visione di una Lucca a misura di residenti. Una Lucca che non dimentichi chi vive lontano dal centro e in grado di creare le condizioni per restare a vivere ed investire qua il proprio futuro. Una Lucca senza cittadini di serie A o di serie B, dove le necessità di chi vive o lavora nelle frazioni più periferiche sono importanti quanto quelle di chi vive o lavora dentro le Mura".

Marchi lancia un appello affinché altri si affianchino al Pd e ai suoi iscritti portando il loro contributo ai vari tavoli tematici permanenti che i componenti della segreteria attiveranno nelle prossime settimane. "Tavoli di discussione – spiega – che saranno di supporto ai nostri rappresentanti istituzionali, consiglieri comunali in primis, ma che soprattutto contribuiranno a formare proposte ed iniziative pubbliche in grado di animare il dibattito pubblico. Una segreteria che punta ad essere presente sul territorio, riallacciando una rete di rapporti e relazioni grazie al lavoro dei vari circoli PD di Lucca e dei volontari".