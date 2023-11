“Pd arrogante. Non mantiene le promesse“

“Il Pd lucchese è talmente arrogante e incapace da non riuscire a mantenere alcuna promessa – è la premessa al vetriolo dell’intervento del vicepresidente di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano, Vittorio Fantozzi, e del capogruppo FdI in Provincia, Matteo Petrini –. I lavori alla scuola Paladini-Civitali sarebbero dovuti terminare nel 2021, invece, apprendiamo che non finiranno prima del settembre 2024. Il Presidente della Provincia Luca Menesini in un’intervista uscita l’11 giugno 2018 promise la fine dei lavori nel 2021. Dopo una incursione di Striscia la Notizia a fine 2021 aveva promesso che i lavori sarebbero terminati nel 2023. Ieri la trasmissione di Canale 5 è tornata nuovamente a Lucca per vedere se Menesini avesse mantenuto la parola ma purtroppo ha fatto un’amara scoperta“. “Non solo siamo a fine 2023 e i lavori non sono finiti, ma il Presidente della Provincia ha addirittura detto ai microfoni di Striscia che i lavori non termineranno prima di settembre 2024 – proseguono i referenti FdI– . In pratica gli studenti e i lavoratori della Paladini-Civitali saranno costretti a rimanere nei container per un altro anno.

La realtà è che il Pd, che governa Provincia e Regione, in questi anni ha fatto solo promesse che non è stato in grado di mantenere. Siamo di fronte al solito cliché della sinistra: promesse tante, fatti zero. Non dovrebbe servire altro ai lucchesi per decidere chi votare nelle prossime tornate elettorali”.